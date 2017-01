foto Ansa

08:03

- Chiusura col segno meno per la Borsa di Tokyo, che termina gli scambi in calo dell'1,26%, a causa dei timori sulla tenuta economica e finanziaria dell'Eurozona dopo il salvataggio di Cipro e sullo stallo politico in Italia. L'indice Nikkei cede 157,83 punti, a quota 12.335,96, anche per l'effetto delle robuste vendite alimentate dal rialzo dello yen contro dollaro ed euro,