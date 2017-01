foto Ansa

19:47

- Riapriranno domani alle 12 le banche di Cipro, dopo dieci giorni di chiusura. L'annuncio è stato dato dalla portavoce della Banca centrale dell'Isola. Non si potranno prelevare più di 300 euro al giorno, come stabilito dalle misure predisposte per evitare fughe di capitali. Sarà inoltre permesso un utilizzo illimitato delle carte di credito entro i confini di Cipro, con una soglia di 5mila euro al mese all'estero.