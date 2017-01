foto Ap/Lapresse

16:12

- Il governo di Cipro imporrà per 7 giorni un divieto di emissione di assegni e un tetto di 3.000 euro ai contanti che possono essere portati fuori dal Paese, e all'uso di carte di credito all'estero (5.000 euro al mese) nell'ambito di una serie di misure per salvare il sistema bancario. Lo riferisce il quotidiano greco Kathimerini, citando un decreto del governo in fase di approvazione.