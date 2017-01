Asta Btp, tassi giù ma per gli analisti è stata deludente

foto Ansa Correlati I tassi in tempo reale 18:11 - Il Tesoro ha collocato tutti i 3 miliardi di euro di Btp a 10 anni in asta, registrando un calo dei tassi. Il rendimento medio a maggio 2023 è calato al 4,66% dal 4,83% di un mese fa. Non è andata altrettanto bene con i Btp quinquennali a giugno 2018: ne sono stati 3,91 miliardi di euro contro un target di 4, e il rendimento è salito al 3,65% dal 3,59% precedente. - Il Tesoro ha collocato tutti i 3 miliardi di euro di Btp a 10 anni in asta, registrando un calo dei tassi. Il rendimento medio a maggio 2023 è calato al 4,66% dal 4,83% di un mese fa. Non è andata altrettanto bene con i Btp quinquennali a giugno 2018: ne sono stati 3,91 miliardi di euro contro un target di 4, e il rendimento è salito al 3,65% dal 3,59% precedente.

La domanda sul Btp quinquennale ha raggiunto i 4,766 miliardi di euro con un rapporto di copertura pari a 1,22, in rallentamento rispetto a 1,66 dell'asta di febbraio. Per gli analisti di Ig Market "è stata un'asta deludente" specie "sulla scadenza a 5 anni". La richiesta sul decennale ha raggiunto i 3,993 miliardi con un rapporto bid-to-cover di 1,33 contro 1,65 precedente. In tutto la domanda su entrambe le emissioni è stata di 8,86 miliardi a fronte di un target massimo di offerta di 7 miliardi.



Lo spread schizza a 350 punti base - Lo spread Btp-bund sulla scadenza decennale è volato a 350 punti base. Il tasso dei titoli italiani è al 4,77%. A pesare, secondo gli esperti, è l'ennesima giornata di incertezza politica con le sempre più scarse possibilità di creazione di un governo a breve. Un avvertimento è peraltro giunto da Moody's: l'analista responsabile sull'Italia, Dietmar Hornung, ha spiegato che nel breve termine l'agenzia guarda al tentativo del leader del Pd Bersani di formare un governo e alle implicazioni sul profilo di credito del paese.