foto LaPresse

09:24

- Dopo un avvio contrastato, Piazza Affari gira immediatamente in calo con il Ftse Mib che lascia uno 0,17% a 15.476 punti. In vetta al listino Ansaldo (+3,3%) e Bpm (+0,4%), mentre perdono quota Parmalat (-0,8%) e Generali (-0,7%). In rialzo, invece, le altre principali Piazze europee: Parigi +0,4%, Francoforte +0,3%, Madrid +0,6%.