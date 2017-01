foto Ap/Lapresse

18:52

- Il sistema finanziario italiano ha mostrato una "notevole resistenza", ma "anche se stabilizzato non è immune ai rischi", quali la "continua debolezza dell'economia reale e il legame fra il settore finanziario e quello del debito sovrano". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, che però ha assicurato: "Il sistema bancario nel suo complesso sarebbe in grado di resistere sia in uno scenario di shock mirati sia in uno di protratta crescita lenta".