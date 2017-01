foto Ap/Lapresse

18:01

- Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che perde lo 0,95% a 15.495 punti. Il Ftse All Share registra un calo dello 0,94% mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,16% a 12.141 punti. Positive le altre Piazze europee con l'eccezione di Atene, che archivia la seduta in netto ribasso (-4,9%).