foto Ansa

11:58

- Il presidente di Bank of Cyprus, Andreas Artemis, si sarebbe dimesso a causa delle drastiche misure adottate per il piano di salvataggio concordato con l'Unione europea. Lo riferisce la tv pubblica cipriota Cybc. Critico intanto, il ministro del Lavoro, Harris Georgiades. "L'accordo - dice alla Bild - porterà il settore produttivo dell'economia in grandi difficoltà. Ci aspettiamo una profonda recessione e un aumento della disoccupazione".