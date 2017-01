foto Afp

17:55

- La Borsa di Milano chiude in forte ribasso, sulla scia delle voci di taglio del rating sul nostro debito sovrano da parte di Moody's. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 2,5% a 15.644 punti, con le vendite che si concentrano soprattutto sulle banche. A peggiorare la situazione ci sono anche i timori che il "modello Cipro", la via seguita per salvare l'isola dal default, possa essere riproposto per altri Paesi a rischio dell'area euro.