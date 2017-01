La Borsa di Milano crolla, voci di downgrade di Moody's per la troppa incertezza politica

foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 17:49 - Scivola Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude in calo del 2,5% a 15.644 punti. A pesare sono i timori relativi ad un possibile downgrade del rating sovrano dell'Italia da parte di Moody's. A Milano sono otto i titoli congelati per eccesso di volatilità: si tratta di Mediaset, Finmeccanica, Ubi Banca, Unicredit, Telecom, Banco Popolare, Intesa e Mediobanca. Male anche le altre Borse europee: Madrid cede il 2,12%, Parigi lo 0,53%. - Scivola Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude in calo del 2,5% a 15.644 punti. A pesare sono i timori relativi ad un possibile downgrade del rating sovrano dell'Italia da parte di Moody's. A Milano sono otto i titoli congelati per eccesso di volatilità: si tratta di Mediaset, Finmeccanica, Ubi Banca, Unicredit, Telecom, Banco Popolare, Intesa e Mediobanca. Male anche le altre Borse europee: Madrid cede il 2,12%, Parigi lo 0,53%.

Moody's non commenta - Piazza Affari scivola ancora ampliando le perdite, mentre lo spread Btp-Bund tedeschi si porta sopra quota 320, con i trader che citano voci, che non trovano alcun riscontro, di un prossimo downgrade dell'agenzia di rating Moody's sull'Italia. "Nelle sale operative l'indiscrezione sul declassamento sta circolando già da qualche ora e a mio avviso si tratta di un'ipotesi plausibile visto che l'incertezza politica si sta trascinando troppo a lungo" commenta un trader. La stessa Moody's non ha però commentato le voci del downgrade del rating sovrano dell'Italia.



Il metodo Cipro spaventa i mercati - Pesano anche le parole del presidente dell'Eurogruppo, l'olandese Jeroen Dijsselbloem, per il quale il programma di salvataggio messo a punto per le banche cipriote rappresenta un nuovo modello da utilizzare per la risoluzione dei problemi del sistema finanziario di altri paesi della zona euro.