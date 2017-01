foto Ap/Lapresse

09:31

- Apertura di settimana in positivo per Piazza Affari. Sulla scia dell'ottimismo portato dall'accordo raggiunto nella notte per il salvataggio di Cipro, il Ftse Mib ha guadagnato in avvio l'1% salendo a 16.209 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un rialzo dell'1,03% a 17.279 punti. Bene anche le altre Piazze europee: Parigi sale dell'1,6%, Madrid segna un rialzo dell'1,3, mentre Francoforte guadagna l'1%. In positivo (+0,5%) anche Londra.