foto Dal Web

13:35

- Laurearsi non basta più per lavorare: nel 2012 si contano circa 200mila disoccupati tra gli under 35 laureati. E' quanto emerge da dati Istat, che indicano un aumento di circa il 28% sul 2011. La crisi colpisce quindi anche i giovani con i titoli di studio più elevati: a confronto con il 2008 si registra una crescita quasi del 43%.