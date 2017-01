Cipro, accordo sul prelievo forzoso

foto Ansa 18:38 - Il governo di Cipro e la cosiddetta troika, formata da Unione europea, Bce e Fondo monetario internazionale, hanno concordato un prelievo forzoso del 20% sui depositi bancari di oltre 100mila euro custoditi nella Banca di Cipro e del 4% su quelli per lo stesso ammontare in altre banche. Lo ha riferito la Tv statale Rik. - Il governo di Cipro e la cosiddetta troika, formata da Unione europea, Bce e Fondo monetario internazionale, hanno concordato un prelievo forzoso del 20% sui depositi bancari di oltre 100mila euro custoditi nella Banca di Cipro e del 4% su quelli per lo stesso ammontare in altre banche. Lo ha riferito la Tv statale Rik.

All'interno dell'accordo, è stato anche stabilito, i fondi pensionistici di enti statali e parastatali non saranno nazionalizzati per essere incorporati in un programmato 'fondo di solidarietà nazionale' previsto dal cosiddetto 'piano B' del governo di Cipro per il salvataggio dell'isola dalla bancarotta. Lo ha riferito la Tv statale Rik.



"Unica via un accordo duro" - Progressi sono stati fatti, ma il lavoro per trovare un accordo sul piano di salvataggi di Cipro proseguirà nelle prossime ore. ''Sfortunatamente'' ora restano solo soluzioni ''pesanti'' ed è comunque ''essenziale'' che l'Eurogruppo trovi un accordo domani sera, rileva in una nota il commissario Ue, Olli Rehn.