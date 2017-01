foto Ansa

- Ormai a un passo dalla Bancarotta, apparentemente "abbandonato" da Russia e Unione europea, il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha convocato per questa sera i leader dei partiti politici dell'isola per informarli degli ultimi sviluppi dei colloqui odierni fra il governo e i rappresentanti della troika (Ue, Bce e Fmi) a Cipro che sono ora in riunione con i responsabili della Banca Centrale. Lo ha riferito la Tv privata cipriota Sigma.