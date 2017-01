foto Ansa

12:53

- "Occuparsi dell'economia reale e della condizione del lavoro": questa la prima cosa che Susanna Camusso chiederà a Pier Luigi Bersani. Il segretario della Cgil, parlando poi della possibilità della nascita di un governo guidato dal leader del Pd e ai "numeri" in Parlamento ha spiegato: "Mi sembra un tema che va rivolto alle forze politiche, non a noi. Il tema è troppo serio per giocarlo con la sfera di cristallo".