Con la crisi salta anche la settimana bianca

foto Dal Web 09:59 - La crisi ha fatto strage anche di settimane bianche e weekend sulla neve: secondo i dati di Federalberghi, tra gennaio e marzo i vacanzieri sono calati dell'8,5%. Tracollo anche per il giro d'affari, che dai 5,35 miliardi di euro del 2012 è sceso del 12,9% a 4,66 miliardi di euro.

Nel dettaglio, sono stati quasi 7,86 milioni gli italiani (rispetto agli 8,59 milioni del 2012) che da gennaio a marzo sono stati in località montane e sciistiche dell'Italia e dell'estero, per un calo dell'8,5%. Di questi 3,78 milioni di italiani (rispetto ai 4,3 milioni del 2012) hanno trascorso una settimana bianca, segnando un calo del 12.1%. Coloro che invece hanno effettuato solo dei week end sulla neve (in media 1,52 week end a persona rispetto agli 1,84 nel 2012) sono stati circa 4,08 milioni (rispetto ai 4,25 milioni del 2012) per un calo del 4%.



Il giro d'affari delle settimane bianche (comprensivo di coloro che hanno effettuato oltre alla settimana anche qualche week end sulla neve) è stato di 2,66 miliardi di euro (rispetto ai 2,93 del 2012) per un decremento del 9%. Il giro d'affari generato da coloro che hanno invece esclusivamente effettuato solo dei week end sulla neve è stato di circa 1,99 miliardi di Euro (rispetto ai 2,42 miliardi di Euro del 2012) con un calo del 17,5%.