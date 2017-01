foto Ansa

23:29

- Il Parlamento cipriota, riunito in seduta straordinaria, ha approvato tre dei nove disegni di legge approntati dal governo nell'ambito del 'piano B' per il salvataggio dell'economia. La prima legge riguarda la creazione di un "fondo di solidarietà" in cui saranno raccolti diversi 'assets' statali. Via libera anche alla legge sul controllo dei movimenti dei capitali e sulla suddivisione in good-bank e bad-bank di un istituto a rischio fallimento.