Irpef, stangata da addizionale regionale (+27%)

foto Ansa 19:02 - Stangata delle tasse locali sui contribuenti italiani nel 2012. L'addizionale regionale sull'Irpef, che ha fruttato 11 miliardi, ha segnato una crescita del 27% in un solo anno: vale 360 euro a testa. Ed è aumenta anche l'addizionale comunale: +11% (a 3,4 miliardi), in media 130 euro a testa. I dati risultano delle dichiarazioni Irpef 2012. sui contribuenti italiani nel 2012. L', che ha fruttato 11 miliardi, ha segnato una crescita del 27% in un solo anno: vale 360 euro a testa. Ed è aumenta anche l': +11% (a 3,4 miliardi), in media 130 euro a testa. I dati risultano delle dichiarazioni Irpef 2012.

Il dipartimento delle Finanze sottolinea poi che gli italiani che pagano l'Irpef sono il 76% del totale: in media l'esborso a testa è di 4.820 euro. Ma ci sono anche 9,7 milioni di contribuenti, sui 41,3 milioni che presentano la dichiarazione, che "hanno imposta netta uguale a zero".



Dall'elaborazione delle dichiarazioni Irpef presentate nel 2012 è inoltre emerso che la metà dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore ai 15.723 euro e il 90% ha un reddito complessivo inferiore ai 35.601 euro. Il 5% dei contribuenti più ricchi possiede il 22,9% del reddito complessivo, pari a quello del 55% dei contribuenti più poveri. Inoltre sono circa 28mila i contribuenti-paperoni che dichiarano in media un reddito maggiore di 300mila euro l'anno e che sono sottoposti al contributo di solidarietà del 3%. Questo "balzello" sui più ricchi vale 260 milioni di euro, in media 9mila euro a testa.



Rilevante poi che le fonti di reddito che contribuiscono maggiormente all'Irpef sono il lavoro dipendente (54,5% dell'imposta ricalcolata) e la pensione (il 25,5%) per una percentuale complessiva dell'80%. Il lavoro autonomo, invece, contribuisce solo con il 6,7% mentre il reddito di impresa ha un peso del 3,5%. Basso il contributo dei redditi da capitale (0,8%) in gran parte assoggettati a imposta sostitutiva.