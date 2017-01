foto Ap/Lapresse

17:50

- Chiusura in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,50% e torna sotto la soglia psicologica dei 16.000 punti (a 15.935). Il Ftse All Share segna un ribasso dello 0,16% a 17.036 punti mentre il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,41% a 12.168 punti.