foto Ansa

16:48

- Dopo la diffusione di voci sulla possibile chiusura della Laiki Bank (Banca Popolare) di Cipro, la seconda per grandezza del Paese, sono aumentate le file di persone in attesa di poter prelevare quanto più denaro possibile dagli sportelli automatici. Una delle condizioni poste dalla Bce a Nicosia per non bloccare la liquidità d'emergenza a Cipro, infatti, sarebbe proprio la fusione dell'istituto di credito con la maggiore Bank of Cyprus.