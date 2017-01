foto Ansa

07:55

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi a +1,34% grazie alla ripresa del settore manifatturiero in Cina e all'impegno della Federal Reserve di mantenere negli Usa una politica monetaria accomodante. L'indice Nikkei supera quota 12.600 punti per la prima volta in 4 anni e mezzo, a 12.635,69 punti, malgrado la crisi di Cipro e il deficit commerciale salito a febbraio in Giappone a 777,5 miliardi di yen.