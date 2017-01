foto LaPresse

17:53

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,2% a 16.015 punti, superando quindi nel finale la soglia psicologica dei 16.000 punti. Il Ftse All Share ha segnato invece un aumento del 2,05% a 17.063,64 punti. A dare fiducia agli investitori, l'ipotesi di una prossima risoluzione della questione cipriota grazie ad un possibile sostegno russo.