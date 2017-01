Debiti P.A., Squinzi: "Sanare aumenterebbe Pil"

foto Ansa 16:54 - Confindustria torna a chiedere il rimborso di almeno 48 miliardi che la pubblica amministrazione ha contratto con i privati. Per il presidente degli industriali, Giorgio Squinzi, la liquidazione dei crediti delle imprese da parte della P.A. potrebbe portare a un aumento in 5 anni di 250mila occupati e a una crescita del Pil dell'1% per i primi 3 anni, fino ad arrivare al +1,5% nel 2018. torna a chiedere il rimborso di almeno 48 miliardi che la. Per il presidente degli industriali,, la liquidazione dei crediti delle imprese da parte della P.A. potrebbe portare a unper i primi 3 anni, fino ad arrivare al +1,5% nel 2018.

Secondo una simulazione effettuata dal centro studi di Confindustria, infatti, oltre al significativo aumento degli investimenti nei prossimi cinque anni, pari a oltre il 13%, "un risultato importante che ribadisce l'impegno e la fiducia nelle imprese nel Paese", la liquidazione di questi crediti comporterebbe un aumento di circa 250mila occupati.



"Questi dati dimostrano - ha spiegato Squinzi - che l'immissione di liquidità nel sistema delle imprese innescherebbe un circolo virtuoso portatore di posti di lavoro e, quindi, maggiori consumi. Confindustria auspica che il governo in carica provveda tempestivamente ad adottare, già dal prossimo Consiglio dei ministri, tutti i provvedimenti necessari per la liquidazione di quanto spetta alle imprese, così come indicato dalla Commissione europea e chiaramente emerso dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha manifestato la disponibilità a lavorare con la Commissione per identificare le soluzioni e avviare la liquidazione del debito nel più breve tempo possibile".