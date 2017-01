foto Ansa

15:48

- Il no del Parlamento di Cipro all'accordo sul debito è "dannoso per gli stessi ciprioti". Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha riferito al Parlamento a Bruxelles sui risultati del vertice della scorsa settimana, ribadendo che l'Unione europea è in grado di garantire a Nicosia aiuti fino a dieci miliardi di euro.