09:18

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0.99% a 15.827 punti. Apertura col botto per Mediaset. Il titolo del Biscione sale infatti del 7,3%. Beneficia degli acquisti anche Bpm che fa segnare un +3,8%. In lieve rialzo anche le altre Piazze europee.