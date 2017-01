foto Ansa

07:45

- Il ministro delle Finanze austriaco Maria Fekter ritiene che il fallimento di Cipro sarebbe molto grave per l'eurozona. Sarebbe un danno all'immagine dell'intera eurozona e un danno all'economia reale di Cipro", ha detto la Fekter in un'intervista a Die Presse. "Una bancarotta avrebbe in ogni caso effetti più catastrofici - ha aggiunto - di un prelievo una tantum sui depositi dei risparmi".