- Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, ha messo in guardia Cipro dall'adottare soluzioni "irresponsabili" per risolvere la crisi. "E' una situazione grave, ma non deve portarci a prendere una decisione che non ha alcun senso", ha dichiarato alla televisione pubblica. Pur "comprendendo" le persone che manifestano a Cipro, ha aggiunto Schaeuble, "questo non ci deve portare a prendere decisioni irrazionali".