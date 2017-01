foto Ansa

19:27

- Il parlamento di Cipro ha bocciato il piano di salvataggio concordato con l'Eurogruppo, che prevede un prelievo forzoso sui depositi bancari in cambio di aiuti per 10 miliardi. Il presidente dell'assemblea, Yannakis Omirou, aveva invitato poco prima i deputati a votare "no al ricatto". La proposta dell'Eurogruppo per Omirou non è altro che una "razzia dei depositi bancari".