foto Ap/Lapresse

18:01

- Piazza Affari chiude in decisa flessione. Il Ftse Mib cede l'1,59% a 15.670 punti, mentre il Ftse All Share chiude a -1,52% a 16.721,55 punti. Archivia la seduta in ribasso anche la Borsa di Francoforte. L'indice Dax perde lo 0,79% a 7.947,79 punti, mentre riduce le perdite la Borsa di Londra con l'indice Ftse-100 che cede lo 0,26% a 6.441,32 punti.