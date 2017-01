foto LaPresse

09:34

- La Borsa di Milano apre in lieve calo, con il primo indice Ftse Mib che segna una perdita dello 0,02% e l'Ftse It All-Share dello 0,04%. Qualche vendita su Mediobanca e Parmalat che cedono circa 1 punto percentuale. In rialzo Tod's (+1,3%) e Azimut (+0,9%). Negative anche le altre principali piazze europee: Francoforte, Londra e Madrid registrano tutte un -0,4%.