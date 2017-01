foto Ansa

01:30

- La seduta alla Borsa di Tokyo si avvia nettamente positiva. Con un rialzo dell'1,51% recupera parte delle perdite di lunedì, favorita da un lieve calo dei timori iniziali per Cipro. In apertura l'indice Nikkei guadagna 184,98 punti per collocarsi a 12.405,61 punti.