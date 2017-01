foto Ap/Lapresse

- Per i due incarichi di amministratore delegato di Fiat e presidente di Fiat Industrial, nel 2012 Sergio Marchionne ha ricevuto 7,4 milioni di euro. E' quanto emerge dalla Relazione sulla Remunerazione pubblicata sui siti internet dei due gruppi. In particolare, per Fiat ha ricevuto un compenso fisso complessivo di 2,5 milioni di euro, uguale a quello percepito nel 2011. Il compenso variabile, a obiettivi raggiunti, è stato di 2 milioni di euro.