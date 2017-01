foto Ap/Lapresse

22:13

- Avvio di settimana negativo per Wall Street che chiude la seduta in ribasso. Il Dow Jones cede lo 0,42% a 14.452,82 punti, il Nasdaq perde lo 0,35% a 3.237,59 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,55% a 1.552,13 punti. Dopo la chiusura, l'euro è scambiato a 1,2954 dollari. Il piano Ue di ripagare con tasse sui depositi bancari gli aiuti concessi a Cipro fa temere per la stabilità delle istituzioni finanziarie dell'eurozona.