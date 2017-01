foto Ap/Lapresse

17:56

- Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,85% a 15.924 punti, mentre l'All Share ha archiviato la seduta in calo dello 0,78% a 16.974 punti. Male anche lo Star che chiude in rosso dello 0,03% a 12.134 punti. Giornata negativa per le principali Borse europee che riducono le perdite nel finale di seduta, con gli indici Usa poco sotto la parità: Londra -0,49%, Francoforte -0,40%, Parigi -0,48%.