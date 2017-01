foto Ansa

15:58

- L'Abi esclude "un rischio contagio" per le banche italiane. L'associazione ricorda come gli istituti di credito del nostro Paese "hanno una posizione di grande solidità e dai dati della Bri (Banca dei regolamenti internazionali) risultano esposte verso Cipro in misura minima, sotto un miliardo di euro. Di qui la massima serenità nell'escludere il rischio contagio".