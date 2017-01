foto Getty

14:54

- Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,38% a 14.461,81 punti, il Nasdaq cede l'1,06% a 3.213,58 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,80% a 1.548,14 punti. A pesare sulla Borsa americana i timori provenienti dall'Europa, in particolare dalla situazione di Cipro.