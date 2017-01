foto Ansa

13:00

- Il Parlamento cipriota è stato convocato domani alle 17 per votare sul prelievo forzoso sui depositi bancari proposto dall'Ue, in cambio della concessione di aiuti per 10 miliardi di euro, per il salvataggio dell'economia dell'isola. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, Yannakis Omirou. "Non c'è preoccupazione di contagio: l'Italia non corre alcun pericolo", ribadisce il presidente della Consob, Giuseppe Vegas.