foto LaPresse

07:47

- Seduta in rosso per la Borsa di Tokyo dopo il piano di salvataggio proposto per Cipro che ha spaventato gli investitori di tutto il mondo. L'indice Nikkei ha chiuso in calo del 2,71%, ritracciando dai massimi da 54 mesi toccati di recente e registrando il maggior calo giornaliero da 10 mesi. Il Nikkei è sceso di 340,32 punti a 12.220,63, l'indice Topix ha perso il 2,2% a 1.028,34.