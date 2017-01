Crisi, calo record di uova e colombe di Pasqua

foto Dal Web 16:47 - La crisi, associata alla perdita del potere d'acquisto dei cittadini e a un generalizzato aumento dei prezzi al dettaglio, porterà le famiglie a tagliare gli acquisti dei prodotti tipici pasquali, senza però rinunciare al classico pranzo di Pasqua, che verrà a costare complessivamente 1 miliardo di euro. Lo afferma il Codacons. "In particolare per uova e colombe - spiega - si stima un calo record degli acquisti fino al -17% rispetto al 2012". - La crisi, associata alla perdita del potere d'acquisto dei cittadini e a un generalizzato aumento dei prezzi al dettaglio, porterà le famiglie a tagliare gli acquisti dei prodotti tipici pasquali, senza però rinunciare al classico pranzo di Pasqua, che verrà a costare complessivamente 1 miliardo di euro. Lo afferma il Codacons. "In particolare per uova e colombe - spiega - si stima un calo record degli acquisti fino al -17% rispetto al 2012".

Analizzando i prezzi de prodotti alimentari tipici di Pasqua in vendita presso la piccola e grande distribuzione, si riscontrano rincari generalizzati per i generi dolciari e i prodotti trasformati - spiega l'associazione - con le classiche colombe o uova di cioccolato che subiscono aumenti medi compresi tra il 6 e l'8% rispetto al 2012.



"I consumi delle famiglie relativi ai beni pasquali risentiranno della pesante crisi economica in atto - afferma il Presidente Carlo Rienzi - In particolare per uova e colombe il Codacons stima un calo record degli acquisti fino al -17% rispetto allo scorso anno. Gli italiani tuttavia, pur effettuando tagli, non rinunceranno al classico pranzo di Pasqua in famiglia, e ai beni alimentari tipici come abbacchio e salame, per una spesa complessiva di circa 1 miliardo di euro solo per il pranzo pasquale".