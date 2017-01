Crisi, Coldiretti: meno ristoranti e pizzerie

foto Afp 10:43 - Basta con ristoranti e pizzerie, la crisi morde e l'87% degli italiani riduce la spesa: si torna a mangiare da genitori e amici. In particolare il 44% a pranzo torna dai genitori o familiari, mentre la sera il 77% riscopre il piacere del convivio e della cena consumata con gli amici. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Eurispes. La tendenza a riunire più frequentemente la famiglia a tavola durante il tempo libero. - Basta con ristoranti e pizzerie, la crisi morde e l'87% degli italiani riduce la spesa: si torna a mangiare da genitori e amici. In particolare il 44% a pranzo torna dai genitori o familiari, mentre la sera il 77% riscopre il piacere del convivio e della cena consumata con gli amici. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Eurispes. La tendenza a riunire più frequentemente la famiglia a tavola durante il tempo libero.

La necessità di stringere i legami familiari - osserva Coldiretti - e' certamente spinta dalla situazione di crisi economica ma anche dalla ricerca di una migliore qualità. Il 37% degli italiani, infatti, dichiara che non taglierebbe mai sulla qualità dei cibi, contro il 7% che non rinuncerebbe agli abiti di marca e il 3% alle sedute dal parrucchiere ed estetista.



I piu' frequenti inviti di amici a cena - aggiunge Coldiretti - si devono anche alla riscoperta del piacere di cucinare e sperimentare nuove ricette. Il risultato e' l'aumento del tempo trascorso davanti ai fornelli che nei giorni festivi raggiunge il record di oltre un'ora (69 minuti), al quale va aggiunto quello passato alla ricerca di ingredienti e curiosità nei negozi specializzati o nei mercatini. Una passione confermata dal fatto - conclude Coldiretti - che 21 milioni di italiani dichiarano di preparare alimenti in casa come yogurt, pane, gelato o conserve e di questi 11,2 milioni lo fanno regolarmente.