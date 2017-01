foto Ente del Turismo

- I ministri delle Finanze della zona euro hanno trovato nella notte l'accordo per un piano d'aiuti per Cipro. L'importo degli aiuti sarà di "massimo 10 miliardi di euro", specifica una fonte diplomatica. La somma è nettamente inferiore ai 17,5 miliardi di euro chiesti inizialmente da Nicosia. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrebbe contribuire con 1 miliardo di euro al piano d'aiuti per Cipro, specifica la stessa fonte.