foto LaPresse

13:20

- Senza il peso delle tasse, la media impresa italiana sarebbe solida come quella tedesca. Secondo un'indagine di Confindustria, basterebbe infatti una tassazione più favorevole, pari a quella delle grandi aziende, per portare le nostre ditte dall'ultimo al primo posto in Europa per solidità patrimoniale. Il trattamento fiscale risulta omogeneo in Spagna e Francia, dove il tax rate si aggira sul 24% e in Germania (27%), mentre è penalizzante da noi (38%).