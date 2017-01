foto Ap/Lapresse

09:49

- Apertura di giornata in positivo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,30% attestandosi a 16.181 punti. Un avvio in controtendenza rispetto alle altre Piazze europee: Parigi cede infatti lo 0,22% e Londra lo 0,02%. Avvio in ribasso anche per Madrid (-0,21%) mentre Francoforte apre piatta (+0,01%).