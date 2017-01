foto Ap/Lapresse

21:15

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con il Dow Jones che registra la decima seduta consecutiva (l'ottava record) di rialzi in quello che è il suo rally più lungo dal 1996. Il listino sale dello 0,57% a 14.537,53 punti, il Nasdaq avanza dello 0,43% a 3.258,93 punti mentre lo S&P500 mette a segno un progresso dello 0,5% a 1.436,68 punti.