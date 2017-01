Pier Silvio Berlusconi: "Parte Ad4Ventures"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:51 - Da lunedì 18 marzo parte "Ad4Ventures", iniziativa di venture capital ideata da Mediaset con l'obiettivo di investire su nuove aziende italiane ad alto potenziale di crescita, attive nell'area tecnologica e digitale. Mediaset offrirà efficaci piani di comunicazione e promozione su tutti i propri canali di distribuzione. Soddisfratto il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Investiamo su giovani e imprese digitali". - Da lunedì 18 marzo parte "", iniziativa di venture capital ideata dacon l'obiettivo di investire su nuove aziende italiane ad alto potenziale di crescita, attive nell'area tecnologica e digitale. Mediaset offrirà efficaci piani di comunicazione e promozione su tutti i propri canali di distribuzione. Soddisfratto il vicepresidente Mediaset: "Investiamo su".

In cambio di questo prezioso investimento in pubblicità, equivalente a iniezioni di capitale, Mediaset acquisirà quote azionarie delle start-up prescelte puntando sul loro sviluppo a medio-lungo termine. Le nuove imprese che "Ad4Ventures" selezionerà sono attive nell'area consumer e retail, in fase di crescita con un chiaro modello di business e con un proprio management team. L’accesso al progetto è aperto anche ad aziende internazionali non ancora presenti sul mercato italiano. Tutti i dettagli sul sito www.Ad4Ventures.com.



"Dalla recessione che sta colpendo l'Italia - commenta Pier Silvio Berlusconi - si uscirà solo con una forte spinta all’innovazione: questo vale per tutte le aziende e a maggior ragione per le imprese che operano nel mondo dei media. Abbiamo quindi deciso di lanciare il progetto 'Ad4Ventures' perché puntiamo all’evoluzione permanente e perché abbiamo fiducia nelle eccellenze tecnologiche italiane. Eccellenze che esistono e che oggi rischiano di non riuscire a svilupparsi per mancanza di risorse o, peggio, di finire assorbite da investitori esteri. E' già accaduto troppe volte in passato. Mediaset, consapevole del contributo che queste nuove realtà possono offrire all'area editoriale, è pronta a esaminare opportunità di collaborazione che per avere successo devono creare valore e know-how sia per Mediaset sia per le giovani imprese ad alto potenziale coinvolte".