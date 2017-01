foto LaPresse

16:14

- I lavori per dare un futuro alla Bridgestone di Bari continueranno con un incontro il 5 aprile. Lo ha annunciato Corrado Passera ai sindacati. "E' possibile aprire un tavolo per affrontare insieme all'azienda le problematiche che hanno portato alla decisione di chiudere", ha detto il ministro dello Sviluppo. "I problemi non sono facili da risolvere, ma aver sbloccato una situazione che si era impantanata dà motivi di ottimismo", ha aggiunto.