Vendola: "La Bridgestone è disposta a trattare"

foto Dal Web 16:05 - Bridgestone è disposta a trattare. Lo annuncia il governatore Nichi Vendola. "L'obiettivo era costringere l'azienda a cancellare l'aggettivo 'irrevocabile' per la chiusura e lo abbiamo ottenuto", ha affermato. "Rendo onore alla società giapponese per la sua disponibilità, questo è un agire sociale". Intanto Adriano Celentano ha detto che non ritirerà il premio alla carriera del Bif&st, festival del cinema barese, per solidarietà con gli operai. - Bridgestone è disposta a trattare. Lo annuncia il governatore Nichi Vendola. "L'obiettivo era costringere l'azienda a cancellare l'aggettivo 'irrevocabile' per la chiusura e lo abbiamo ottenuto", ha affermato. "Rendo onore alla società giapponese per la sua disponibilità, questo è un agire sociale". Intanto Adriano Celentano ha detto che non ritirerà il premio alla carriera del Bif&st, festival del cinema barese, per solidarietà con gli operai.

"Ora si costituiranno tavoli tecnici" per affrontare le diverse problematiche della società, ha aggiunto Vendola. "Abbiamo avuto le scuse della Bridgestone ai lavoratori e agli operai per le modalità in cui è stata comunicata la scelta di chiudere", ha anche detto il governatore della Puglia. "Rendo onore a Bridgestone - ha sottolineato - per la sua disponibilità, questo è un agire sociale".



Di fronte al "gesto di responsabilità sociale" dell'azienda, Vendola e il sindaco di Bari, Michele Emiliano, hanno quindi annunciato la sospensione immediata "di tutte le iniziative di comunicazione e di boicottaggio" messe in atto finora contro la Bridgestone.



L'emozione del sindaco di Bari - Nell'annunciare l'apertura di Bridgestone sullo stabilimento di Bari il sindaco della città, Michele Emiliano, ha detto di aver provato una "forte emozione". "Emozioni del genere si provano quando senti che il governo serve a qualcosa", ha aggiunto.



Passera a sindacati: "Chiusura non irrevocabile" - La chiusura dello stabilimento pugliese di Bridgestone "non è più irrevocabile" per l'azienda. Così il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, ai sindacati spiegando che ora si apre un tavolo "per individuare soluzioni". "I problemi non sono facili da risolvere, ma aver sbloccato una situazione che si era impantanata dà motivi di ottimismo", ha aggiunto. I lavori per dare un futuro alla Bridgestone di Bari continueranno con un tavolo il 5 aprile.



Adriano Celentano solidale con gli operai - Per solidarietà con gli operai della Bridgestone, che aveva annunciato che dal 2014 chiuderà lo stabilimento di Modugno alle porte di Bari, Adriano Celentano non ritirerà il 20 marzo il premio del Bif&st per "l'eccellenza artistica". Lo ha reso noto Felice Laudadio, direttore del Festival, al via il 16 marzo.