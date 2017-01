Crolla mercato case: - 50% vendite dal 2006

Maggiori città in calo, salvo Verona - Le quotazioni medie delle abitazioni nelle 12 città più grandi per popolazione nel II semestre del 2012 segnano, rispetto al semestre precedente, tutte ribassi tranne Verona (+0,2%). Le flessioni maggiori, si riscontrano per Catania (-4,1%); Genova (-3,5%) e Palermo (-3,4%).



Contrazione doppia nei grandi centri - Ma se a livello nazionale il prezzo medio degli immobili è diminuito del 4,2% su base annua, e del 2,6% su base semestrale, si osservano differenze tra grandi e piccoli centri: "Nei comuni con oltre 250.000 abitanti - dichiara Guido Lodigiani, Direttore Corporate e Ufficio Studi di Gruppo Immobiliare.it – la contrazione è stata del 6,5%, quasi doppia rispetto al -3,8% registrato nei centri con meno di 250.000 residenti".



Nord, Centro e Sud -Osservando le macro aree del Nord, del Centro e del Sud Italia, è evidente come la diminuzione dei prezzi richiesti per la vendita degli immobili sia stata maggiore nel Meridione (-7% annua), vale a dire più del doppio di quanto non sia stato nel Centro Italia (-3,3%) e comunque superiore anche rispetto al Settentrione, dove la diminuzione annuale è stata del 5%.



Le più e le meno care - Sempre secondo Immobiliare.it, i prezzi più alti per comprare casa sono stati richiesti, a dicembre 2012, in Centro Italia (2.665 €/al metro quadrato), mentre quelli più bassi al Sud (1.790€/al metro quadrato). Il mattone più caro è stato nelle città d’arte: in tutte il prezzo medio di vendita è stato superiore ai 4.000€ m2. Roma è prima con 4.742€ m2, seguita da Venezia (4.330€), Siena (4.175€) e Firenze (4.150€). Rimane fra le città più costose anche Milano (4.179€). Le meno care, invece, sono tutti capoluoghi di provincia del Sud e con una popolazione residente inferiore ai 250.000 abitanti: Caltanissetta (1.125€), Reggio Calabria (1.230€) e Vibo Valentia (1.240€).



Acquisti con mutuo a -38,6% - In caduta libera anche le compravendite di case con mutuo ipotecario nel 2012 che, rispetto al 2011, segnano un crollo del 38,6%. La rata mensile iniziale subisce un altro aumento nel 2012, superando i 700 euro in termini di valore medio nazionale. Dato in linea con i valori del 2006.



Affitti e Compravendite - Gli italiani, notoriamente popolo restio a concedere in affitto le proprie case, stanno però cambiando lentamente idea o, forse, fanno di necessità virtù. Così, nel 2012 e nel primo bimestre 2013 la crescita dell’offerta di immobili in affitto è stata superiore a quella dell’offerta degli immobili in vendita nella misura del 6%; anche se è da considerare che la disponibilità di immobili in vendita sul mercato italiano rimane superiore a quella degli immobili in affitto.