foto Ap/Lapresse

09:16

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dell'1% a 15.912 punti. In volata Generali (+3%) dopo i conti 2012. Bene anche Ferragamo (+2,25%) e Bper (+1,77%). Bene anche il mercato obbligazionario: lo spread tra Btp e Bund si attesta infatti a 317 punti base, in calo rispetto ai 320 punti della chiusura di ieri, mentre il rendimento del titolo decennale italiano è a quota 4,662%.