foto Ansa

08:00

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo dell'1,16%, ai nuovi massimi degli ultimi 4 anni e mezzo, in scia alle attese di misure monetarie aggiuntive da parte della Bank of Japan (BoJ), dopo il via libera della Camera Bassa alla nomina di Haruhiko Kuroda a governatore e di Kikuo Iwata e Hiroshi Nakaso alle posizioni di vice. L'indice Nikkei guadagna 141,53 punti, attestandosi a quota 12.381,19.